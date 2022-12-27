أوضح وكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع منصور التركي، مستهدفات مشروع الجسر البري السعودي.

وقال منصور التركي خلال قناة الإخبارية، إن المشروع يهدف لتحقيق مستهدفات مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتم تناوله على هامش القمة السعودية الصينية، مشيرا إلى تقدم ملموس بشأن المشروع من حيث الدراسات المتعلقة به وآليات التنفيذ.

وأوضح، أن المشروع يتضمن تحقيق مستهدفات الربط السككي بين شرق المملكة وغربها وربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي، فضلًا عن ربط مجموعة من المناطق اللوجيستية.

وأضاف: “نتوقع تقدما كبيرا لمساهمة القطاع اللوجستي على المستوى الوطني”، مستكملا: ” نستهدف أن نكون من ضمن الدول المتقدمة في جودة الطرق”.

فيديو | ما هي مستجدات مشروع الجسر البري السعودي؟ .. وكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع د. منصور التركي يجيب #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/3iIfbX4LYL — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 27, 2022

فيديو | وكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع د. منصور التركي: نتوقع تقدما كبيرا لمساهمة القطاع اللوجستي على المستوى الوطني #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/GTOlG3gdtR — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 27, 2022