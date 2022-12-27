وضع حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد، شرطا مثيرا من أجل تمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأفادت مصادر أن حمدان الشمراني سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل التي يحق فيها له التوقيع مع أي فريق ولكن رغبته الأولى وهي البقاء بين صفوف نادي الاتحاد، بحسب عكاظ.

وأضافت المصادر أن حمدان الشمراني يريد تمديد عقده مع نادي الاتحاد مقابل زيادة مالية في عقده وكذلك وجود مميزات إضافيةمالية بعقده الجديد.

وأكدت أن مفاوضات نادي الاتحاد مع حمدان الشمراني من أجل تمديد عقده بطيئة للغاية خلال الفترة الأخيرة.