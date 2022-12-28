طرحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء مبادرة تتيح طلب سيارة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك بالتعاون مع شركة “كريم”.

وقالت الوزارة أنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، ستُتاح إمكانية طلب سيارة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ليصل طاقم طبي لتقديم اللقاء في منزل المستفيد.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة في مدن الرياض والمدينة المنورة والدمام وجدة، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 9 مساءً،ويمكن الاستفادة من الخدمة من خال تحميل تطبيق “كريم”، وطلب سيارة التطعيم، لتصل السيارة وبها طاقم طبي لتقديم التطعيم للمستفيد.