أوضح المستشار القانوني أيمن الرفاعي ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق في اتحاد كرة القدم أن مشاركة لاعب الهلال محمد كنو أمام النصر كانت سليمة بعد استنفاد مدة عقوبته.

وأشار أيمن الرفاعي خلال لقائه مع برنامج “في المرمى”، إلى أن العقوبة التأديبية أثناء الموسم تتوقف لكن العكس في حال كانت رياضية وعقوبة كنو رياضية.

ولفت إلى أن الفترة بين الموسمين عقوبة كنو توقفت والعقوبات داخل الموسم تشملها العقوبات التأديبية وليست الرياضية وكنو استنفد فترة عقوبته بين 26 إلى 28 أكتوبر الماضي ومشاركته تعتبر سليمة.