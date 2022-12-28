نشرت النجمة ديانا كرزون بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت ديانا كرزون بإطلالة ساحرة موحدة اللون، إذ ارتدت فستانًا بأكمام طويلة، صمم من قماش التل الناعم وزين الفستان بالريش عكس قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة مميزة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية.

يذكر أن ديانا كرزون، تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها “تفاحة”، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.