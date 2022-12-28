أوضح محمد العامري مختص في الطب البديل طريقة العلاج بلسعات النحل بالمنزل .

وقال المختص خلال لقاء بقناة الرساللة أول شيء نضع إبرة النحلة على المكان الذي نريد علاجه ، وأحاول جبرها على لسعي ، وبعد اللسع تبقى الشوكة حيث أفرزت مادة سمية بها العلاج من جميع الأمراض ، و هذا الكيس السُمي يظل يدفع 20 دقيقة متواصلة ، باختلاف الضغط ، فهي إبرة دقيقة جدا وتفرغ السم من خلال الدفع .

وأضاف العامري أن اللسع به ألم مثل الإبرة والذي يريدها كعلاج يجب ألا يأخذها بردة فعل وخوف، مبينا أن الدراسات العلمية في أستراليا أثبتت أن سم النحلة يحد من انتشار الخلايا السرطانية ولا يؤثر على الخلايا الأخرة .

وتابع المختص لدينا في الطب الأصيل ثلاث قواعد تختلف عن الطب الحديث ، منها أن تبحث عن سبب المرض حتى لو كان نفسي وعدم تناول الدواء إلا بعد البحث عن السبب ، ثم عالج المرض “، مشيرا إلى أن أي شخص يستطيع علاج نفسه بلسعات النحل حيث أن جسم الإنسان يتحمل من 300 إلى 400 لسعة