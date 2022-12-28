قال الدكتور عبداللطيف الملحم، إن 10% من الآباء أبلغوا أن أبناءهم تعرضوا للتهديد بإيذاء جسدي أثناء اللعب على الإنترنت.

وأوضح عبداللطيف الملحم، خلال ملتقى الأسرة والمدرسة الرابع الذي نظمته جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالدمام، أن التنمر الإلكتروني يؤثر سلباً على مستوى الطلاب الدراسي ويتسبب في شعورهم بالخوف وعدم الأمان.

وأشار إلى أن 65% من الأطفال والمراهقين حول العالم تعرضوا للتنمر الإلكتروني، و15% من الطلاب يعترفون بالتعرض للتنمر الإلكتروني.

وأبان أن سبل الوقاية تتمثل في إرشاد الطالب لتجاهل رسائل التنمر ومراقبة ولي الأمر لوسائل التواصل مع أبنائه وإطلاعهم على وسائل الحماية الإلكترونية والتطبيقات الحديثة المستخدمة.