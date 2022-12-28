حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، متطلبات للنقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية.

واشترطت الهيئة فيها الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالنقل والتخزين، لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وقد نصت الفقرة السادسة من المادة 41 من «نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية على أنه يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا، بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.

وتشمل متطلبات النقل والتخزين:

١- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٢- الترخيص لمستودع أو تخزين لدى الغير.

٣- إذن تسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تخزينها.

٤- الاحتفاظ بالمستندات لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

٥-الالتزام بأي تعميم أو اشتراط أو متطلب متعلق بالنقل أو التخزين.