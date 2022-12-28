علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، على نتيجة مباراة الهلال والنصر بديربي الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال مسلي آل معمر إن الديربي كان جيدًا من الطرفين لكن النتيجة لم تكن مرضية، مشيرا :”كنا نخوض المباراة أمام منافس قوي ويجب تقبل النتيجة وتكون دافع للتحسن في المباريات المقبلة”.

وأوضح:”اتخذنا حق مشروع وإجراء قانوني ونثق تمامًا بكسب الاحتجاج المرفوع ضد مشاركة كنو إذا اتجهنا لمركز التحكيم، لافتا:”أرضية ملعب مرسول بارك جيدة ولم نسمع أي شكوى من اللاعبين والمدربين”.

يذكر أن الهلال تعادل مع النصر في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة العاشرة بدوري روشن.