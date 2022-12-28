كشف بنك الرياض (Riyad Bank)، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس للعمل بفروع البنك .
وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- مشرف إدارة العقود.
(Contract Management Supervisor)
– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، القانونية ذات الصلة.
– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة، وغيرها.
2- رئيس وحدة التدريب والاختبار.
(Head of Service Continuity Training & Testing Unit)
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو الهندسة أو تقنية المعلومات، وغيرهم.
3- قائد فريق حوكمة تقنية الأعمال.
(Business Technology Governance Team Leader)
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات.
– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في دعم، وغيرهم.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن حتى الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال الموقع .
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