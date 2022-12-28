كشف بنك الرياض (Riyad Bank)، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس للعمل بفروع البنك .

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مشرف إدارة العقود.

‏(Contract Management Supervisor)

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، القانونية ذات الصلة.

– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة، وغيرها.

2- رئيس وحدة التدريب والاختبار.

‏(Head of Service Continuity Training & Testing Unit)

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو الهندسة أو تقنية المعلومات، وغيرهم.

3- قائد فريق حوكمة تقنية الأعمال.

‏(Business Technology Governance Team Leader)

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات.

– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في دعم، وغيرهم.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن حتى الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال الموقع .