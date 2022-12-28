كشف القائمون على منصة “يوتيوب” عن بدء اختبار ميزة عملية في التطبيق المخصص للمنصة على الهواتف والأجهزة الذكية.

وأصبح بإمكان المشتركين بخدمات YouTube Premium عبر تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية، تجربة ميزة Add to queue، والتي من خلالها يمكنهم إضافة مقاطع فيديو معينة إلى قوائم المشاهدات، ومع هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم إضافة مقطع فيديو إلى قائمة تشغيل الفيديوهات الخاصة به.

ويقوم “يوتيوب” بتشغيل المقاطع الموجودة في القائمة بالتتالي، كما يمكنه حذف فيديوهات معينة من القائمة، أو حذف القائمة كلّها إذا أراد، وبعد تفعيل الميزة يمكن للمستخدم النقر على قائمة “النقاط الثلاثة” التي تظهر جانب عنوان الفيديو، و الضعط على خيار “Play last in queue”، أو إنشاء قائمة جديدة وإضافة الفيديو إليها.

وذكرت التقارير، أنه في حال لم تظهر الميزة لمشتركي YouTube Premium تلقائيا، فيمكنهم تفعيلها عبر التوجه إلى صورة الملف الشخصي لهم في “يوتيوب” ومن ثم النقر على الصورة، لتظهر لهم قائمة “الإعدادات”، وبعدها النقر على خيار “Try New Features”.