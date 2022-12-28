أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن توفر وظائف شاغرة في الخبر عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي تسويق:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال التسويق.
– مهارات التواصل.
– لغة انجليزية.
2- مُمثل مركز الاتصال:
– مؤهل مناسب.
– الإلمام بأنظمة وممارسات إدارة علاقات العملاء.
3- موظف مشتريات أول:
– مؤهل مناسب مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
– القدرة على تحليل السوق وفهم أبحاث المستهلك.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
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