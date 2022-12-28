أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن توفر وظائف شاغرة في الخبر عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي تسويق:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال التسويق.

– مهارات التواصل.

– لغة انجليزية.

2- مُمثل مركز الاتصال:

– مؤهل مناسب.

– الإلمام بأنظمة وممارسات إدارة علاقات العملاء.

3- موظف مشتريات أول:

– مؤهل مناسب مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– القدرة على تحليل السوق وفهم أبحاث المستهلك.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- أخصائي تسويق.

2- مُمثل مركز الاتصال.

3- موظف مشتريات أول.