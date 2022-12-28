تعد إيطاليا موطناً للسيارات الرياضية الخارقة عالمياً، وتصنف من أعظم السيارات في تاريخ الصناعة بأكملها، حيث تتواجد على أراضيها علامات تجارية كبرى.

ونشر متحف Petersen Automotive Museum من خلال قناته على يوتيوب مقطع فيديو جديد ، يظهر لنا سلسلة من سباقات التسارع بين سيارتي فيراري اينزو ومازيراتي MC12.

وأصدرت مازيراتي MC12 في عام 2004 كنموذج خاص لمازيراتي لدخول السباقات، حيث تم بناء 50 نموذجًا فقط للطريق، و 25 نموذجًا في عام 2004 و 25 نموذجًا إضافيًا في عام 2005، وكان MC12 يعتمد بشكل كبير على فيراري اينزو.

ولم تحصل MC12 على بداية مناسبة وسرعان ما تستغل اينزو الوضع وتحقق فوز سهل للسيارة السوداء الخارقة ولكن هذا مجرد السباق الأول، لم يتغير الكثير في السباق الثاني وتظل النتيجة هي نفسها.

وجاءت السيارة الخارقة في نهاية الفيديو، على شريط السحب، تمثل سيارة فيراري F12 الحمراء فئة المحرك الأمامي الخارقة التي تتميز بمحرك V12 سعة 6.3 لتر مشتق من اينزو، وتعتبر أقوى الثلاثي.