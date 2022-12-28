أوضح المستشار المالي خالد الزايدي أن عدم وصول الاحتياطي النظامي ل”السيف غاليري”إلى 30% من رأس مالها يشكل ضغطا على أرباح الفترات القادمة.

وقال الزايدي :”تبلغ الوصول الثابتة ١٨٢ مليون ريال تقريبا وهي منوعة بشكل كبير بين أراضي ومعدات وتجهيزات، وغيره، ولكن عادة تكون الموجودات الثابتة أكثر من حقوق المساهمين” مشيراً إلى أن انخفاض معدل العائد على حقوق المساهمين “غير جيد” للمستثمر طويل الأجل

وأضاف ” شاهدنا الفترة الماضية ارتفاع في حقوق المساهمين ولكن في المقابل هناك انخفاض في أرباح الشركة، وهذا يعني أنه هناك نمو في حقوق المساهمين ولكن في المقابل وجد هناك انخفاض في نسب الأرباح”.