أكد المستشار الأسري والاجتماعي الدكتور أحمد المسند أن الانطوائية وفقدان الثقة من أبرز السلبيات المترتبة لاستخدام الأطفال الخاطئ للإنترنت.
وقال المسند :” من أكبر سلبيات الاستخدام الخاطئ للإنترنت لدى الأطفال اليوم هو فقدان الثقة في الناس والنفس، وكذلك إنهاك أعمال العقل”
وأضاف ” من بين السلبيات كذلك تدهور الصحة الجسدية والأزمات النفسية، حيث يرفض الأطفال الجلوس مع الأسرة والأخوة ويمتنع عن الاجتماع معهم بسبب الإنترنت “.
فيديو | المستشار الأسري والاجتماعي د. أحمد المسند: الانطوائية وفقدان الثقة من أبرز السلبيات المترتبة لاستخدام الأطفال الخاطئ للإنترنت#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/tuMTWaTcOC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2022
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