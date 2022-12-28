أكد المستشار الأسري والاجتماعي الدكتور أحمد المسند أن الانطوائية وفقدان الثقة من أبرز السلبيات المترتبة لاستخدام الأطفال الخاطئ للإنترنت.

وقال المسند :” من أكبر سلبيات الاستخدام الخاطئ للإنترنت لدى الأطفال اليوم هو فقدان الثقة في الناس والنفس، وكذلك إنهاك أعمال العقل”

وأضاف ” من بين السلبيات كذلك تدهور الصحة الجسدية والأزمات النفسية، حيث يرفض الأطفال الجلوس مع الأسرة والأخوة ويمتنع عن الاجتماع معهم بسبب الإنترنت “.