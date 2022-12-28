يُعاني الكثير من الحيرة عند البحث عن سيارة بين سيارات جيب جيلي 2023 في المملكة، حيث تمتلك العلامة الصينية مجموعة متميزة من السيارات في فئتي الكروس أوفر والإس يو في.

وتعتبر سيارة جيلي 2023 في فئة الـSUV بسيارة كولراي، هي واحدة من أفضل سيارات العلامة الصينية التي تتمتع بتصميم رياضي مميز، وداخلية ذكية، وأداء مثالي.

وتميزت السيارة بشبك أمامي مميز من الكروم، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الـ LED، كما أنها تعتمد في قوتها على محرك مكون من 3 أسطوانات، والذي يولد قوة 175 حصانًا، والذي يأتي مرتبطاً بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات.

وتتوفر السيارة بمجموعة مميزة من أنظمة الأمان منها: وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني، حساسات أمامية وخلفية، كاميرات محيطية 360 درجة، كما يوجد من الداخل إضاءة محيطية.

كما تنضم سيارة أوكافانجو إلى قائمة أفضل سيارة جيلي في فئة سيارات الإس يو في، والتي بدأت إنتاجها في عام 2020.

وتنفرد السيارة الصينية بهيكلها الخارجي الضخم، وحصولها على شبك أمامي بلمسات عصرية، فضلاً عن تزويدها بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية الـLED.

وتستمد السيارة قوتها من محرك مكون من 3 أسطوانات، ويولد قوة 174 حصانًا، والذي جاء مزودًا بناقل حركة كهربائي بتصميم عصري بتوقيع فولفو 7 سرعات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى سيارة توجيلا، حيث تنضم إلى قائمة أفضل سيارة جيلي 2023 في فئة الإس يو في؛ وتتوفر في المملكة من خلال فئتين فقط.

وتستمد قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، لتوليد قوة 238 حصانًا، مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وتتميز السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع وجود شاحن لاسلكي في السيارة، بالإضافة إلى أنظمة السلامة منها : الثبات الإلكتروني، وكاميرا 360 درجة، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام تحذير مغادرة المسار.