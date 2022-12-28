قالت مصادر صحفية كندية أن هطول الأمطار الثلجية والثلوج أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.2 مليون شخص خلال الأيام الأخيرة.

ويُشار إلى أن محافظة كيبيك أصبحت الأكثر تضررا، حيث انقطع الكهرباء عن 670 ألف شخص، ولا يزال أكثر من 42 ألفا منهم بدون كهرباء حتى الآن.

بينما أعيد الكهرباء في محافظة أونتاريو إلى 430 ألف منزل، وتزال الآلاف الأخرى بانتظار عودة الكهرباء في الأيام القريبة القادمة.

يُذكر أن العواصف الثلجية تسيطر على كندا منذ 23 ديسمبر الجاري، وألحقت أضرارا كبيرة بالشبكات الكهربائية، وأسفرت عن إلغاء وتأجيل المئات من الرحلات الجوية في المطارات.