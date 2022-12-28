أكد المستشار القانوني الدكتور عبد العزيز الشبرمي، إن الفزعة ومساعدة المعارف من أسباب زيادة جرائم الفساد.
وقال الشبرمي خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”: أن أول أسباب تورط الموظف العام في قضايا الفساد هو ضعف الوازع الديني؛ حيث تجرم الشريعة الإسلامية الرشوة، بالإضافة إلى الجهل بخطورة جريمة الفساد، والرغبة في الثراء السريع.
وأضاف:” أن من أسباب انتشار جرائم الفساد هو الجهل بالأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل مثل استغلال النفوذ والوسائط واستغلال العلاقات ومساعدة الأقارب على حساب الآخرين، واستخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية.
فيديو | المستشار القانوني د. عبد العزيز الشبرمي: " الفزعة" ومساعدة المعارف من أسباب زيادة جرائم الفساد #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/rbwJd26zGB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2022
أن من أسباب انتشار جرائم الفساد هو الجهل