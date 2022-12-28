‏روى المبتعث السعودي محمد السهلي، تفاصيل إسهامه في إنقاذ مسنة أمريكية كانت عالقة في العاصفة الثلجية بنيويورك.

وقال محمد السهلي، في تصريحات لقناة “العربية”، أنه “حصلت الحادثة في السادسة والنصف مساء في ولاية نيويورك، وكانت العاصفة قوية جدًا، وعندما عرضنا على السيدة الأمريكية المساعدة دون مقابل تفاجأت بذلك”.

وأضاف المبتعث السعودي، أنها “كانت تبكي وتشكرنا وكان جوابي عن سؤالها لماذا تقدمون المساعدة دون مقابل؟ لأن هذه قيمنا وعاداتنا ومبادئ ديننا الإسلامي الذي نشأنا عليه والذي يحثنا على العون والمساعدة”.