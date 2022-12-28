حذر أطباء من جراحة إزالة دهون الخدين الأكثر رواجًا في الآونة الأخيرة، إذ نالت فيديوهات هذا الإجراء على “تيك توك” أكثر من 150 مليون مشاهدة.

وفي هذا الشأن قال جراح التجميل الأمريكي الدكتور”باري وينتراوب” إن العملية لها مضاعفات خطيرة و قد تسبب حدوث عدوى خطيرة في منطقة الشق، أو قد تصيب أعصاب الوجه وتؤدي إلى الشلل.

وأشار الدكتور وينتراوب إلى أن هذه العملية يتم فيها إزالة الوسادات الدهنية الموجودة داخل الخد، التي تعمل كعازل بينه وبين الأسنان عند عملية المضغ، مبيناً أنها “غير ضرورية” تمامًا كالزائدة الدودوية.