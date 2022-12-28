حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام عشبة اليانسون مؤكدة أن لها استخدامات في الطب البديل، لكنها قد تتعارض مع بعض الأدوية.

وقالت الهيئة، إن اليانسون نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، يستخدم منه البذور وزيوته العطرية، لافتة إلى أن موطنه الأصلي دول البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت بأنه يستخدم في الطب البديل مثل: تخفيف آلام واضطرابات الجهاز الهضمي، وتعزيز عملية الهضم، وتعزيز صحة الجهاز.

ونوهت الهيئة إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه اليانسون، ومن نباتات تنتمي لنفس عائلته، مثل: الكرفس والشمر والشبت والكزبرة، مشيرة إلى وجود تعارضات لليانسون مع بعض الأدوية، فقد يزيد من فعالية دواء “ديازيبام”؛ الذي يستخدم لعلاج القلق، مما يزيد من خطر الأعراض الجانبية،

كما أنه يقلل من فعالية الأدوية التالية: دواء فلوكسيتين الذي يستخدم كمضاد للاكتئاب، ودواء تاموكسيفين لعلاج سرطان الثدي، وأدوية منع الحمل التي تحتوي على هرمون الإستروجين.