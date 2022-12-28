قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة في المغرب بالسجن سنة لقاصر قام بقتل شخص بالغ من العمر 63 سنة بعدما حاول المسن الاعتداء عليه جنسيا داخل منزله.

وقررت هيئة الحكم بالمحكمة تخفيف الحكم على الشاب البالغ 17 سنة من عمره بسبب إرتكابه الجريمة نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء أو العنف الجسيم على شخص ما.

وكانت القوات الأمنية قد عثرت على شخص في عقده السادس مضرجا في دمائه وسط منزله بحي مسنانة، بعد تلقيه لطعنات قاتلة على مستوى الصدر من طرف الشاب، فيما توجه المتهم إلى الشرطة القضائية بالمدينة وسلم نفسه مباشرة بعد ارتكابه للجـريمة.