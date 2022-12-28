تحدث رئيس قسم الغدد الصماء بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتور رائد الدهاش، عن مضخات الإنسولين وكيف ساهمت في تحسين جودة حياة مريض السكري، ومميزاتها.

وقال الدهاش خلال لقائه على برنامج ” صباح السعودية” المذاع على القناة السعودية :” أن مضخات الأنسولين تعطى للمرضى المفتقد جسدهم للإنسولين “، لافتًا أنها أحد الحلول للمرضى الذين يتعرضون لانخفاضات شديدة وصعوبة التحكم في السكري .

ومن جانبه، أوضح أن المضخات تعطى الإنسولين بجرعات قليلة جدًا على مدار اليوم في حالة الوجبات، مُشيرًا إلى أن هذه المضخات يوجد منها حساس ينبه المريض بأن مستوى السكر في الدم انخفض لكي لا يدخل المريض في نوبات السكر، وينبهه أيضًا بارتفاع السكر في الدم .

وأضاف:” أن أنواع الحساسات كثيرة منها ما يوضح في الذراع ومنها ما يوضع في البطن”، مُشيرًا إلى أن المريض إذا ابتعد عنه الحساس يصدر الهاتف تنبيهًا بأنه لم بعد يستطيع القراءة . ”