نشبت مشاجرة عنيفة بين سيدتان داخل متجر شهير ببريطانيا، خلال تخفيضات الكريسماس في محاولة على حصد أكبر عدد من السلع المخفضة.

ووثق مقطع فيديو للمشاجرة حيث أظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أحد الموظفين وهو يضغط على المرأتين اللتين بدأتا تضربان بعضهما البعض في سلسلة متاجر كبيرة.

وبيّن المقطع امرأة تمسك بشمعة للملابس حديدية، ثم تحاول ضرب زبونة أخرى، كما سمع في المقطع صوت زبائن آخرين يصرخون وسط الفوضى ويسارعون إلى الخروج من المتجر لتجنب الشجار، وفي النهاية قام أحد حراس الأمن بتفريق المرأتين.

والجدير بالذكر أن عامل المتجر الذي قام بتفريق الشجار بين المرأتين أُصيب بإصابة في الرأس بينما كان العملاء في حالة صدمة.