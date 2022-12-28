أكد استشاري نمو الأطفال الدكتور صالح الصالحي، أن أضرار هز الرضيع تعادل إصابات الرأس من حوادث السيارات.

وقال الدكتور صالح الصالحي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن هز الطفل يؤثر على رقبته ويعطي نفس آثار الاصطدام بالرأس من حادث سيارة، بينما إذا قامت الأم بهز نفسها مع الطفل بشكل بسيط وناعم فهذه الحركة أقل تأثيرًا.

وأشار الاستشاري، إلى أن متلازمة هز الرضيع لها مخاطر جسيمة قد تؤدي للإعاقات الذهنية والضعف الدراسي والعمى والنزيف الداخلي أو الوفاة، لافتًا إلى أنها متلازمة مرضية وهي أحد أشكال الإيذاء التي يقوم بها أحد الأبوين.

#صباح_السعودية | "أضرار هز الرضيع تعادل إصابات الرأس من حوادث السيارات" استشاري نمو الأطفال د. صالح الصالحي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/tIh3rPU0Jq — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 28, 2022

#صباح_السعودية | "متلازمة هز الرضيع لها مخاطر جسيمة قد تؤدي للإعاقات الذهنية أو الوفاة" استشاري نمو الأطفال د. صالح الصالحي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/cjlVJh3Q2n — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 28, 2022