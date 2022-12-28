في حادث مأساوي تسبب طفل عمره ٤ سنوات في مقتل شقيقته حرقاً داخل منزلهم بمنطقة شبرا في مصر .
وقام الطفل الصغير بإشعال النيران في ستائر غرفة الأطفال باستخدام القداحة حيث كان الأب في عمله والأم في الخارج تقوم بشراء الخبز.
وأسرع الجيران إلى المنزل بعدما شاهدوا الحريق وتمكنوا من كسر باب الشقة إلا انهم لم يسعفهم الوقت لإنقاذ الطفلة ريتال البالغة سنة واحدة وشقيقتها كارمن ٤ سنوات فقد أحرقتهما النيران فيما وجد الطفل مغشياً عليه وتم نقله إلى المستشفى.
لا بد و ضروري و لزاماً على الوالدين تواجدهم او تواجد أحداً منهم مع الأطفال على مدار الساعة و الدقائق لكي ينتبه لهم و يحميهم من المخاطر و القاتل الحقيقي لهاتان الطفلتان هي الأم وليس الطفل !! الحقيقة مأساة لا تسكنها جبر خاطر ولا مواساة ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.