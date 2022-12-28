في حادث مأساوي تسبب طفل عمره ٤ سنوات في مقتل شقيقته حرقاً داخل منزلهم بمنطقة شبرا في مصر .

وقام الطفل الصغير بإشعال النيران في ستائر غرفة الأطفال باستخدام القداحة حيث كان الأب في عمله والأم في الخارج تقوم بشراء الخبز.

وأسرع الجيران إلى المنزل بعدما شاهدوا الحريق وتمكنوا من كسر باب الشقة إلا انهم لم يسعفهم الوقت لإنقاذ الطفلة ريتال البالغة سنة واحدة وشقيقتها كارمن ٤ سنوات فقد أحرقتهما النيران فيما وجد الطفل مغشياً عليه وتم نقله إلى المستشفى.