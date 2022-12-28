صرح أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي، أن حفل افتتاح بطولة «كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)» المقرر إقامته في البصرة، سيكون رائعاً وستقدمه شركة أجنبية.

وأكد المبرقع أن علاقته مع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال جيدة جداً وأن هناك من يحاول خلط الأوراق وإثارة الفتن والمشكلات.

وقال المبرقع: «ما يثار حول وجود خلافات مع درجال شائعات تحاول التشويش على بطولة كأس الخليج، وسنفتح مجلساً تحقيقياً بكل شخص يثير الحساسيات بين الوزارة واتحاد الكرة».