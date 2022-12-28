تزوجت ملكة الجمال الأوكرانية السابقة إيفجينيا بروكوبينكو، والتي رشحت لنهائيات مسابقة ملكة جمال الأرض عام 2012م في أكثر الأماكن خطورة حول العالم، وسط نيران الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة.

وبيّنت مجموعة من الصور مراسم زفاف، بروكوبينكو بطرحة زفاف على زي جنود بينما يظهر عريسها بزي الجنود أيضا من أمام وداخل أحد الخنادق المستعملة في الحرب الأوكرانية الروسية.

وعلقت” بروكوبينكو ” على زفافها من أحد الخنادق بالحرب الروسية الأوكرانية، قائلة: “جنتي في الجحيم! حبي وعالمي”.

يُذكر أن إيفجينيا بروكوبينكو شاركت مع القوات الأوكرانية التي شنت هجومات ضد العملية العسكرية الخاصة التي شنها فلاديمير بوتين في مارس.