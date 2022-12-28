وثق مقطع فيديو أول صلاة في الحرم المكي بعد تطهيره من أحداث جهيمان وهي صلاة المغرب للشيخ عبدالله الخليفي يوم الخميس الموافق 17/ 1/ 1400.

واستولى مجموعة من المسلحين على الحرم المكي يوم الثلاثاء الموافق 1/1/1400هـ، مدعين ظهور المهدي المنتظر، وذلك إبان عهد الملك خالد بن عبد العزيز، حيث برر قائد العملية جهيمان العتيبي هجومه باعتباره نصرة للمهدي المنتظر.

كما دعوا هؤلاء المسلحين إلى مبايعة محمد عبد الله القحطاني، خليفة للمسلمين، وإماماً لهم على أنه المهدي المنتظر.

وعقب فتح أبواب المسجد الحرام بعد تطهيره، توافد الكثير من من المسلمين مهللين ومكبرين، وشهدوا صلاة المغرب بحضور الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله -رحمهم الله جميعًا.