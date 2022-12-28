تعد سيارة دودج دورانجو هي سيارة اس يو في عضلية تُعرف بسرعتها وتفوقها في سباقات الدراج، بينما نظام الثبات الإلكتروني في دورانجو يتضمن مجموعة أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق التي تجعل مسافة الوقوف بعد الفرملة قصيرة.

ويتضمن نظام التحكم بالسحب في نطاق كافة السرعات، ونظام تخفيف الانقلاب الإلكتروني، كما يقوم برصد مدخلات التوجيه وحركة المركبة للمساعدة في الحفاظ على المسار، بينما نظام المساعدة على الفرملة المتقدمة: يقوم بزيادة قوة المكابح إذا تم تطبيق قوة غير كافية للمساعدة في منع الاصطدام.

أما بالنسبة لدعم الفرملة أثناء المطر: عند تفعيل مساحات الزجاج الأمامي الحساسة للمطر وعند ضغط المكابح يتم تطبيق ضغط خفيف على الدوارات لإزالة المياه من لبادات المكابح، فيما توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا: يقوم بتنظيم ضغط الفرامل من الأمام إلى الخلف لتقليل مسافة الوقوف.

ويتمثل نظام فرامل الطوارئ في: إذا تم تحرير دواسة الوقود فجأة يطبق النظام فرملة تلقائية في حالات الطوارئ، كما يقوم النظام بإصدار تحذيرات عند اقتراب التصادم مع سيارة أخرى، وإذا لم يستجب السائق يتدخل النظام بتطبيق الفرملة النشطة.

ويقوم النظام بتثبيت سرعة السيارة على السرعة المحددة، وعندما يكتشف حركة مرور أبطأ في الأمام يقوم بتخفيض السرعة تلقائيًا للحفاظ على مسافة أمان محددة، فضلا عن الوسائد الهوائية (الأمامية للسائق والراكب وبجانب مقعد كل منهما والستائرية المعلقة على جانبين جميع السفوف ووسادة ركبة السائق)

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نظام مراقبة المناطق العمياء مع التحذير من الأجسام العابرة في الخلف، ونظام التحذير من مغادرة المسار، نظام البقاء في المسار بإعادة السيارة إليه عند الانحراف، والتحكم الأوتوماتيكي بالمصابيح الأمامية عالية المدى، ومساعد الركن الخلفي والأمامي، ونظام تقييد المحرك لمنع السرقة.