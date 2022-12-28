تحدث المختص في الطب البديل، محمد العامري عن قصة شخص مصاب بالسرطان وحالته ميؤوس منها، لافتًا أن علاجه كان بضبط الطعام وماء زمزم.

وقال “العامري “خلال لقائه على ” قناة الرسالة”: ” أن هناك شخص كان مصاب بسرطان في العنق وأصبح ميؤوس من حالته، وقال له أطباء العيادة التي يعالج فيها أنهم استنفذوا كل وسيلة لعلاجه وباءت دون جدوى .”

وأضاف: ” أنه ذهب إلى الحرم، وجلس نحو شهر، ثم توجه إلى العيادة، وأجروا له فحوصات ولم يجدوا لديه أي خلايا سرطانية، وعندما سألوه عن ما حدث، قال أنه ذهب إلى الحرم، وكان يتناول طعام بسيط ويشرب من ماء زمزم.

ومن جانبه، أوضح أن ماء زمزم من العلاجات المهمة لكثير من الأمراض، لأنه يساعد على رفع قلاوية الدم، ما يؤدي للتخلص من السموم والجسم يتعافى.

وأكد ” العامري ” أن الصيام والصلاة لهما فوائد عظيمة وكثيرة لصحة الإنسان، لو علم الناس ما فيها من فوائد لأدى الكافر الصلاة، مُشيرًا إلى أن العلاج بالعبادات مهم.