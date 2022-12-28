كشفت النيابة العامة، عن توفر 49 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية في عدة مدن بالمملكة، للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية، عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

وأوضحت النيابة العامة، أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة: خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة)، فيما تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

وأكدت أن الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، بينما يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، بينما جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

وأشارت إلى أنه يبدأ التقديم يوم الثلاثاء الساعة التاسعة (صباحاً) بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م وينتهي التقديم يوم السبت الساعة 11:59 (مساءً) بتاريخ 1444/06/14هـ الموافق 2023/01/07م (مدار (24) ساعة)، فيما لمعرفة التفاصيل عبر موقع جدارات