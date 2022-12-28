أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن دعم إضافي لمدة 12 شهر للمنشآت أو المرافق المدعومة مسبقاً العاملة في نشاط الإيواء السياحي، وذلك ضمن برنامج دعم التوظيف بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح الصندوق شروط التقديم، ومنها أن يتم تقديم طلب الدعم قبل نهاية 31 ديسمبر الحالي، وأن يكون المستفيد أكمل فترة الدعم 24 شهر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يستمر المستفيد خلال السنة الإضافية في المرفق السياحي الذي تم طلب الدعم عليه، وأن يكون المرفق السياحي من ضمن قائمة المنشات المستبعدة من دعم هدف.

ونوهت بأن مبلغ دعم الصندوق 30% من راتب المستفيد، بالإضافة إلى 10% الدعم التفضيلي وفق الشروط والأحكام على ألا يتجاوز الدعم 3,000 ريال، مضيفة أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي: هنــــا