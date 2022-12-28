بريطانيا: لن نسمح بأن نكون لعبة بيد إيران

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، بإن بلاده لن تقبل أبدا باعتقال مواطنيها كوسيلة ضغط دبلوماسية، مطالبا إيران بالتوقف عن اعتقال مزدوجي الجنسية وذلك بعد أن احتجزت السلطات هناك سبعة لهم صلات بالمملكة المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم سوناك للصحافيين “نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات البريطانية بشأن التقارير عن أولئك البريطانيين الإيرانيين”.

وتابع:”نقول دائما إننا لن نقبل باستغلال مواطنينا… كوسيلة ضغط دبلوماسية ونطالب حكومة إيران بالتوقف عن ممارستها المتمثلة في الاعتقال الظالم لبريطانيين وأجانب من جنسيات أخرى”.

وكانت مليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت يوم الأحد الماضي عن اعتقال 7 مواطنين بينهم مزدوجي الجنسية على صلة بالمملكة المتحدة بسبب الاحتجاجات.