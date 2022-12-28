قطع مشجعون الطريق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحاصروا سيارته لالتقاط صور “السيلفي”، أثناء وصوله إلى مدينة روساريو مسقط رأسه في الأرجنتين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لميسي، وهو يقود سيارته بنفسه في أحد شوارع روساريو، قبل أن تقطع جماهير كانت تنتظره الطريق عليه ليضطر للتوقف.

وحاول بعض المشجعين الاندفاع على السيارة ونافذتها التي يطل منها ميسي لالتقاط صور معه، مستخدمين عبارات حماسية وأهازيج مثل “هيا يا بطل” احتفاء بتتويجه بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته.

وظهر ميسي في الفيديو وهو يبستم ويرفع إبهامه إلى الأعلى للتعبير عن رضاه.