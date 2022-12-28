كشفت مصادر أن طاقم تحكيم سويسري بقيادة الدولي ساندرو شيرير سيقود مباراة الاتحاد و أبها السبت المقبل ، وفقاً لـ”الشرق الأوسط” .

ومن المرتقب أن يقابل الاتحاد نظيره السبت القادم 31 ديسمبر أبها ضمن ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.