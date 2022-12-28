كشفت مصادر أن طاقم تحكيم سويسري بقيادة الدولي ساندرو شيرير سيقود مباراة الاتحاد و أبها السبت المقبل ، وفقاً لـ”الشرق الأوسط” .
ومن المرتقب أن يقابل الاتحاد نظيره السبت القادم 31 ديسمبر أبها ضمن ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.
كشفت مصادر أن طاقم تحكيم سويسري بقيادة الدولي ساندرو شيرير سيقود مباراة الاتحاد و أبها السبت المقبل ، وفقاً لـ”الشرق الأوسط” .
ومن المرتقب أن يقابل الاتحاد نظيره السبت القادم 31 ديسمبر أبها ضمن ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.
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