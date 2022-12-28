أوضحت سفارة المملكة في الصين إجراءات سفر المواطنين إلى الصين بعد قرار السلطات الصينية برفع قيود السفر اعتبارا من 8 يناير المقبل.

وذكرت أن جمهورية الصين الشعبية ستخفض من مستوى تعاملها مع فيروس كورونا من مرض معد من الفئة “أ” إلى مرض معد من الفئة “ب” وذلك ” اعتباراً من 8 يناير المقبل، وذلك بموجب قانون البلاد بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، بجانب رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين إلى البر الرئيسي الصين، مع أفضلية الحصول على فحص PCR سلبي قبل 48 ساعة من القدوم، وإجراء فحص عند الوصول.

وأكدت أنه ليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وأن على القادمين الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية، مضيفة أن من يفصحون عن حالة صحية غير طبيعية أو أعراض حمى سيتلقون اختبار مستضدات فى الجمارك،و سيتم نصحهم بالعزل الذاتي في المنزل حتى الشفاء أو العلاج في السن حسب ظروفهم الصحية.