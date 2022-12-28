قال المختص في الأمن السيبراني، عبدالعزيز الحمادي، إن المملكة من أكثر الدول في العالم تعرضا للهجمات الإلكترونية بشكل مستمر.

وأضاف أن المملكة في مقدمة دول العشرين الملتزمة بالأمن السيبراني، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك منظومات مستقلة تعمل بكفاءة عالية للأمن السيبراني، وحماية بيانات المستخدمين.