افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، 17 حديقة توزعت في 13 حي بمختلف أنحاء مدينة الرياض.

وشملت الأحياء الرائد، أشبيليا، الخليج، قرطبة، الدار البيضاء، الضباب، الفلاح، المونسية، النخيل، النرجس، اليرموك، حطين، لبن؛ بمساحة إجمالية تتجاوز 194 ألف متر مربع.

وأكدت أمانة المنطقة أنها تسعى من خلال زيادة عدد الحدائق إلى تعزيز مفهوم الحديقة كمكان مناسب لكافة أطياف المجتمع، يستوعب تنظيم الفعاليات الصغيرة داخلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى رفع نسبة المسطحات الخضراء وتنمية الغطاء النباتي.

وتهدف الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى زيادة وانتشار الحدائق داخل أحياء العاصمة، بالإضافة إلى رفع نسبة المسطحات الخضراء بالأحياء تماشياً مع مبادرة “الرياض الخضراء” والتي تجاوزت مساحتها في الحدائق المطلقة 66 ألف متر مربع، وكذلك الاهتمام بمظاهر الأنسنة واستغلال الفراغ العام داخل الأحياء.

كما تم تجهيز الحدائق بألعاب نوعية للأطفال تتوافق مع جميع الفئات العمرية لهم، وتم تهيئتها بمظلات تحميهم من أشعة الشمس المباشرة وكذلك تمكّن من استخدامها بجميع الأوقات، فضلاً عن المحافظة عليها، وتجاوز إجمالي مساحات الألعاب 12 ألف متر مربع، كما ضمت ممرات للمشاة بمسافة 71875 متر مربع، وأكثر من 1200 شجرة، يقابلها أكثر من 1300 موقف.

يذكر أن حفل الافتتاح تضمن عدد من الفعاليات المصاحبة التي من شأنها التعريف بمبادرة الأمانة فيما يتعلق بالحدائق، إضافة إلى أنه سيتبع هذا الافتتاح عدة افتتاحات أخرى لحدائق جديدة في المدينة، لتسهم أمانة الرياض بذلك في توفير أماكن عصرية تتواءم مع متطلبات وتطلعات المجتمع.