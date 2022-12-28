احتفل النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، في ملهى ليلي في مسقط رأسه.

وكان ليونيل ميسي ذهب إلى مسقط رأسه مدينة روساريو لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلته وأصدقائه، بمن في ذلك مهاجم أوروغواي لويس سواريز.

وظهر ميسي في مقطع فيديو وهو يغني الأغنية الناجحة “Muchachos” والتي كان يغينها لاعبو الأرجنتين طوال البطولة.