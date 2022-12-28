كشف يوسف النفيعي، عضو فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن حادثة وقعت في فصل الصيف، لأب وابنه، حيث عُثر عليهما متوفيين.

وقال النفيعي، خلال برنامج “الراصد”: “في الصيف فقدنا أبًا وابنه بسبب بحثهما عن الحلال في البر، مات الابن أولًا ثم لحق به الأب”.

وأضاف: “فقدنا أب وابنه، في حادث، لأنه كان يبحث عن حلاله وغرز لكن ترك سيارته، وكان بعز الصيف، وما قدر يمشي عن سيارته إلا كيلو أو كيلو ونصف، ولهذا السبب توفى”.