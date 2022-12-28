كشف يوسف النفيعي، عضو فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن حادثة وقعت في فصل الصيف، لأب وابنه، حيث عُثر عليهما متوفيين.
وقال النفيعي، خلال برنامج “الراصد”: “في الصيف فقدنا أبًا وابنه بسبب بحثهما عن الحلال في البر، مات الابن أولًا ثم لحق به الأب”.
وأضاف: “فقدنا أب وابنه، في حادث، لأنه كان يبحث عن حلاله وغرز لكن ترك سيارته، وكان بعز الصيف، وما قدر يمشي عن سيارته إلا كيلو أو كيلو ونصف، ولهذا السبب توفى”.
فيديو | عضو فريق "إنجاد" يوسف النفيعي:
في الصيف فقدنا أباً وابنه بسبب بحثهما عن "الحلال" في البر.. مات الابن أولا ثم لحق به الأب#الراصد pic.twitter.com/7GJ40Zn7qo
— الراصد (@alraasd) December 28, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً