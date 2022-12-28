أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة الباحة عن فتح باب التقديم على الفرص التدريبية لعدد من التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية للفترة الثالثة لبرنامج تمهير.

وأوضحت شروط التقديم ومنها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة،مضيفة أن التقديم متاح اعتبارا من يوم غد من خلال الرابط التالي: هنا