أوضحت أخصائية التغذية ريما سلمان، عدة حيل يمكن من خلالها التغلب على الشعور بالجوع مع انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت سلمان على أهمية احتواء الوجبات الأساسية على البروتين والألياف، لأنها تعطي شعور بالشبع فترة أطول،بالإضافة إلى شرب الكمية الكافية من المياه.

وأشارت إلى أنه في حال كان الشخص قد تناول وجباته كاملة وشرب الكمية الكافية من الماء ولا زال يشعر بـ “الجوع الكاذب”، عليه أن إلهاء نفسه في شيء آخر حتى لوكان مثل تفريش الأسنان، أو الخروج للمشي، أو ممارسة أي هواية، أو شرب كوب ماء بارد.

ولفتت إلى وجود خضراوات تعطي إحساس كبير بالشبع، منها الافوكادو، والذرة والبطاطا الحلوة، موضحة أن الفلفل أو الأطعمة الحارة فاتح للشهية لدى البعض، لكنها تزيد نشاط الجسم ودرجة الحرارة للجسم وزيادة الحرق.

ريما سلمان – أخصائية تغذية: هذه الخضراوات تعطيك إحساس كبير بالشبع .. وأنصح بهذا النوع من الحميات في الشتاء#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iaMkIbi0cb — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 28, 2022

كيف يمكن التغلب على الجوع مع انخفاض درجات الحرارة؟.. أخصائية التغذية ريما سلمان تجيب#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SGCI87pNxb — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 28, 2022