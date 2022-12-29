أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، قر اراً بتعيين أول امرأة في تاريخ المجلس في منصب (الأمين) الدكتورة الهنوف بنت مرزوق القحطاني.

والقحطاني من مواليد منطقة الرياض، وحاصلة على الدكتوراه في طب الطوارئ، وسبق لها العمل في وزارة الصحة، وكان آخر عمل لها قبل التعيين في قسم الإسعاف والطوارئ ببرج الشمال الطبي التابع لصحة الشمالية، قبل الانتقال لإمارة الشمالية.

وتعتبر القحطاني ثاني امرأة على مستوى المملكة يتم تعيينها أميناً لمجلس منطقة، بعد تعيين الدكتورة خلود الخميس أميناً لمجلس إمارة متطقة تبوك.