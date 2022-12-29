وجهت الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، رسالة لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخصوص قانون دعم الأسرة وشروط الزواج الجديدة.

وقالت ياسمين: “ذات ليلة استغل أحدهم جموحي وهبلي أيضا فقال لي تيجي نتجوز دلوقتي حالا؟ بهذه البساطة لكان فيه لجنة ولا تحاليل ولا كشف هيئة “.

وأضافت: “شكرا ياريس شكرا جدا والله لأنك وضعت قوانين تحمي المجانين اللي زيي من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم”.

وتعمل اللجنة التي وجه الرئيس السيسي بتشكيلها على إعداد قانون الأحوال الشخصية بصيغة ورؤية جديد لحل الأزمات والقضايا التي لم يعد القانون القديم فعالا في مواجهتها.