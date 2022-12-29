تُوفي يمني، بعد تعذيبه في أحد سجون ميليشيا الحوثي، الأربعاء، في محافظة صعدة، وذلك بعد ساعات على اختطافه.

وقالت مصادر محلية إن المواطن يحيى هشول الثماني، وهو من أبناء مديرية سحار محافظة صعدة، قُتل تحت التعذيب في سجن للميليشيا، في قسم منطقة الطلح، بمدينة صعدة- مركز المحافظة.

وأضافت أن عناصر ميليشيا الحوثي اختطفت الثماني من مكان عمله في بيع الخضار بسوق الجعملة، في مديرية مجز، واقتادته إلى قسم الطلح دون أي مسوغ قانوني.

كما أضافت أن عناصر الميليشيا في السجن التابع للمدعو “أبو محمد الفهيد”، مارست أبشع أنواع التعذيب بحق المواطن بما في ذلك سلخ جلده، ليلقى حتفه بعد أقل من 24 ساعة على الاختطاف، وفق ما نقلته وكالة “2 ديسمبر” الإخبارية اليمنية.