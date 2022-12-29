احتسب الحكم الياباني ريوجي ساتو، ركلة جزاء نتيجة خطأ خارج الملعب خلال المباراة المثيرة فيتنام وماليزيا في كأس آسيان 2022 لدول جنوب شرق آسيا بهانوي.

وقرر الحكم تطبيق مثالي لقاعدة غير موجودة، وذلك بعد تقدم أصحاب الأرض صفر لكنهم لعبوا بعشرة لاعبين بعد 32 دقيقة فقط.

وبدأ في الشوط الثاني،تعرض الظهير الأيمن الماليزي عزام عزمي الذي كان يرتدي اللون الأصفر للفريق الماليزي، لمنع لاعب من فيتنام من دخول منطقة جزاء فريقه.

كما حاول المدافع إبعاد الكرة من منطقة جزاء فريقه بعد مرور ساعة من البداية، لكن الكرة ظلت في الملعب.

ووقع مهاجم فيتنام وعزمي خارج الملعب وارتطما باللافتات الإعلانية، فيما هتفت الجماهير غاضبة بعد اللقطة، وعاد المدافع البالغ من العمر 21 عامًا إلى أرض الملعب حيث بقي خصمه متألمًا.

وتحدث الحكم ساتو مع مساعده قبل أن يلوح بالبطاقة الحمراء ويحتسب ركلة جزاء.

ورأى الحكم أن الخطأ قد ارتكب من قبل عزمي كان قراره باحتساب ركلة جزاء.