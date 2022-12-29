قال الإعلامي البرتغالي دوارتي مونتيرو، إن انتقال النجم كريستيانو رونالدو يعد لغزا كبيرا، موضحا أنه لا يتوقع حسم هوية فريقه الجديد قبل أواخر الشهر المقبل.

وأشار مونتيرو لـ “في المرمى”، إلى أن خبر انتقال رونالدو حتى الآن يعد لغزا كبيرا ولا نستطيع نؤكد صحة الانتقال من عدمه.

وأبان:” الأخبار تشير إلى أن النصر هو النادي الذي يسعى للتعاقد معه ورونالدو لا يعد لاعبا فقط بل “ماركة” أيضا.

وتابع:” لا أتوقع أن نعلم نادي رونالدو المقبل قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية خاصة وأنه ما زال يبحث عن أندية تلعب في أوروبا”.