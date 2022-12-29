كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عن فوائد شاي الكرك، الذي نال شهرة واسعة في دول الخليج أثناء الشتاء.

وأشار مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن شاي الكرك يحتوي على الهيل، المفيد في تخفيف الانتفاخات والتقلصات في المعدة، إضافة إلى احتوائه على مضادات البكتيريا التي تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

ولفت إلى أن شاي الكرك يحتوي أيضاً على الزنجبيل الذي يساهم في التقليل من الغثيان، ومنع الإصابة من أمراض عدة منها أمراض القلب، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، موضحا أن إعداد شاي الكرك يكون بغلي أوراق الشاي وإضافة الحليب، مع نكهات مثل الهيل أو الزعفران أو القرفة أو الزنجبيل.

وحث على اختيار نوع حليب غير مُحلى لإضافته على الشاي، إلى جانب تركه يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة تقريباً، مع تجنب إضافة السكر والاكتفاء بالنكهات الطبيعية لتعزيز نكهة الكرك.