بدأت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، في معالجة الطلبات التي لا تزال على قوائم الانتظار بعد أن تم إغلاق التقديم رسمياً قبل 30 يوماً وتحديداً في الـ5 من شهر جمادى الأولى الماضي.

وجاء ذلك بعد المهلة الأخيرة لسداد الرسوم المالية الخاصة بالإجراءات الإدارية لطلبات تملك العقارات للمواطنين الذين لا يملكون مستندات شرعية والذين تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية.

وكانت منصة إحكام، أصدرت عدداً من الصكوك الشرعية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة والتي انتهت اللجان المختصة الفرعية التابعة للأمانة من إجراءاتها النظامية.